Названы лучшие ноутбуки для геймеров

Ноутбук Asus ROG Zephyrus G15 был выбран лучшим компьютером для геймеров в 2021 году. Об этом сообщает издание The Verge.

По словам журналистов, Zephyrus G15 оказался одним из самых легких игровых компьютеров. Модель похвалили за наличие передовых чипов от AMD и Nvidia, дисплея с частотой 165 герц, качественную аудиосистему. «Это не только лучший игровой ноутбук, который вы можете купить, но и один из лучших ноутбуков», — заключили авторы.

На второе место рейтинга поместили Razer Blade Pro 17, который специалисты отметили за лучшую игровую производительность и рекордный экран с частотой обновления 360 герц. На третьем месте оказался Asus ROG Strix G15 Advantage Edition, получивший аккумулятор с автономностью девять часов. Razer Blade 14 был назван лучшим девайсом с 14-дюймовым экраном, Alienware X17 — топовым компьютером с экраном 4K.

Asus ROG Strix Scar 15 журналисты отметили за наличие продвинутой RGB-подсветки, Razer Blade 15 Advanced — за вес в два килограмма, Asus ROG Zephyrus G14 — за самую удобную клавиатуру.

В заключение авторы подчеркнули, что топовые устройства в сегменте начинают дешеветь. Так, журналисты указали на то, что на рынке все чаще появляются компьютеры с дисплеем разрешением 1440 пикселей стоимостью менее 2 тысяч долларов, или около 140 тысяч рублей.

В середине ноября журнал Time назвал лучшие изобретения 2021 года. В списке оказались раскладной смартфон Samsung Galaxy Z Flip3, модульный ноутбук Framework Laptop, смарт-очки JLab JBuds Frames и другие устройства.