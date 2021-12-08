В США почтили память жертв атаки на Перл-Харбор

В Соединенных Штатах отметили 80-ю годовщину нападения Японии на военно-морскую базу в Перл-Харборе, штат Гавайи. Фотографии с места событий опубликовало агентство Reuters.

В рамках церемонии поминовения президент США Джо Байден посетил Национальный мемориал Второй мировой войны в Вашингтоне. Вместе со своей супругой Джилл он возложил венок к колоннам в память о погибших, а также в честь отца первой леди — Дональда Джейкобса, который служил связистом ВМС США во время войны.

В результате атаки, произошедшей утром 7 декабря 1941 года на гавайском острове Оаху, погибло 2403 человека. Нападение потрясло нацию и послужило поводом для вступления США во Вторую мировую войну. Действовавший на тот момент президент США Франклин Рузвельт описал предыдущий день как «дату, навсегда вписанную в историю как символ позора».

В июле 2021 года заместитель министра обороны Японии Ясухидэ Накаяма напомнил США о нападении вооруженных сил его страны на Перл-Харбор. По словам высокопоставленного японского военного, он хотел таким образом обратить внимание США на учения кораблей российского тихоокеанского флота в районе Гавайских островов.