Жадный пеликан поймал слишком большого карася и подавился

В природном заповеднике во Флориде пеликан попытался проглотить слишком большую рыбу, подавился и был спасен ветеринарами. Об этом сообщаетcя на сайте телеканала NBC2.

Пеликан поступил в центр помощи диким животным после неудачной охоты — голодное животное поймало и попыталось съесть большого карася. Однако жадная птица не смогла ни проглотить, ни выплюнуть свой улов, который буквально встал у нее поперек горла.

Из-за карася пеликан начал задыхаться, но ветеринары изъяли рыбу из пищевода и спасли его. Теперь животное восстанавливается, и его жизни ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что на английских островах Силли, графство Корнуолл, муж спас от смерти жену, подавившуюся курятиной во время медового месяца. Пострадавшую доставили на вертолете в больницу.

