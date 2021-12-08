Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Жадный пеликан поймал слишком большого карася и подавился

Ветеринары спасли подавившегося карасем пеликана

Фото: Sonja Jordan / globallookpress.com

В природном заповеднике во Флориде пеликан попытался проглотить слишком большую рыбу, подавился и был спасен ветеринарами. Об этом сообщаетcя на сайте телеканала NBC2.

Пеликан поступил в центр помощи диким животным после неудачной охоты — голодное животное поймало и попыталось съесть большого карася. Однако жадная птица не смогла ни проглотить, ни выплюнуть свой улов, который буквально встал у нее поперек горла.

Из-за карася пеликан начал задыхаться, но ветеринары изъяли рыбу из пищевода и спасли его. Теперь животное восстанавливается, и его жизни ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что на английских островах Силли, графство Корнуолл, муж спас от смерти жену, подавившуюся курятиной во время медового месяца. Пострадавшую доставили на вертолете в больницу.

Евгения Черкасова
Обсудить
Последние новости
Путин ответил на «провокационный вопрос» о нападении на Украину
Пытавшийся избежать работы заключенный иркутской колонии поджег себя и умер
Оценены перспективы блокировки браузера Tor в России
Россиянам рассказали о «максимально облегченных» правилах въезда в Венгрию
В «Яндексе» объяснили рост цен на такси
Видео на YouTube назвали угрозой для человечества
Российский фондовый рынок рухнул
Жадный пеликан поймал слишком большого карася и подавился
Бывшая супруга Градского наняла адвокатов для борьбы за его наследство
Во Франции нашли существующую два века тайную организацию
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter