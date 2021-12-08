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В Кремле рассказали о попытках НАТО «подмять под себя» Украину

Песков: НАТО пытается подмять Украину под себя, для РФ действия являются «красной линией»

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

НАТО начинает подминать под себя Украину, данные действия для России являются «красной линией». Об этих попытках рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишут «Известия».

По его словам, Россия никому не угрожает, а лишь принимает меры против «ползучей угрозы», распространяющейся в сторону ее границ. «Но в любом случае Россия, все, что она делает — все делается в рамках территории Российской Федерации», — подчеркнул он.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что не российские солдаты приезжают, например, в Латинскую Америку, а американские.

Ранее Песков также заявил, что Россия чрезвычайно обеспокоена возможностью размещения военных НАТО на Украине. Он отметил, что данная ситуация заставляет Москву принимать меры по защите своих интересов и чтобы страховаться от происходящего.

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Юлия Ямпольская
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