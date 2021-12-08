В Польше захотели больше поставок от «Газпрома»

В Польше хотели бы увеличения поставок «Газпромом» газа в Европу для поддержки ее энергобезопасности зимой, этого ждут все. Об этом заявил замглавы польской нефтегазовой компании PGNiG Пшемыслав Вацлавский, передает РИА Новости.

«В тот момент, когда "Газпром" начнет закачивать газ, Европа, в особенности Западная Европа, будет в большей безопасности в условиях зимы», — сказал Вацлавский на полях проходящего в Хьюстоне 23-го Мирового нефтяного конгресса.

Кроме того, он предупредил о риске тяжелой зимы в странах Западной Европы, поскольку хранилища газа в них заполнены на рекордно низком уровне, что вызвало рост цен на газ. Вацлавский спрогозировал, что цены сохранятся на очень высоком уровне до марта-апреля, после чего «существенно» упадут, но все равно «стабилизируются на гораздо более высоком уровне, нежели это было в прошлом».

В ноябре премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил «Газпром» в росте цен на газ. По его мнению, «сегодня очень выразительно видны ценовые манипуляции на газовом рынке». Ответственность за это, как предполагает премьер-министр, несет «Газпром», действия которого привели к росту цен на газ в несколько раз.