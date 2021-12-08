Надписи для узбеков и таджиков устранили дикие заторы в метро

В метро Москвы оценили пользу дублирования надписей на родных языках мигрантов. Указатели на узбекском и таджикском устранили дикие заторы и помогли заметно разгрузить вестибюли станций, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Московского метрополитена».

Речь идет о станциях «Лесопарковая» и «Прокшино», от которых ходят автобусы в крупнейший в России Московский миграционный центр в Сахарове. Надписи на русском языке являются основными, на указателях они выполнены в черном цвете. Слова на узбекском и таджикском нанесены светло-коричневой краской, и шрифт их на 30 процентов меньше.

В пресс-службе московского метро отметили, что дополнительные надписи на двух языках улучшили качество работы станций — вдвое снизилась загрузка вестибюлей, на 40 процентов сократились очереди в кассы и на столько же процентов стало меньше нуждающихся в справочной информации иностранцев.

Практика перевода надписей и другой навигационной информации есть и на других объектах с большим потоком иностранных пассажиров. В аэропорту Шереметьево все указатели переведены на китайский, а некоторые поезда дальнего следования переводят сообщения на английский язык для более быстрого ориентирования иностранцев.

Ранее глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев попросил мэра Москвы Сергея Собянина разобраться с вывесками на узбекском и таджикском на станциях метро «Лесопарковая» и «Прокшино». Он считает, что наличие указателей на понятных мигрантам языках тормозит изучение ими русского, который необходим для работы в стране.