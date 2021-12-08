Собянин рассказал о состоянии пострадавшего при стрельбе в МФЦ

Собянин заявил, что один из пострадавших при стрельбе в МФЦ в крайне тяжелом состоянии

Работник многофункционального центра (МФЦ) на юго-востоке Москвы, который был ранен в ходе стрельбы, находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин на своей странице во «ВКонтакте».

«К сожалению, у Зайнаб, работника МФЦ, из-за пулевого ранения состояние крайне тяжелое. Медики делают все возможное», — написал градоначальник в социальной сети.

Он добавил, что у Владимира Шеменева, который погиб в ходе стрельбы, осталась жена и дети. Семье россиянина окажут помощь, подчеркнул Собянин.

Стрельба в МФЦ на 1-й Новокузьминской улице произошла днем 7 декабря. Погибли два человека, еще четверо, в том числе ребенок, пострадали. Открыл огонь подполковник в отставке Сергей Глазов, конфликт начался после его отказа надеть маску. Помимо огнестрельного оружия, у Глазова обнаружился нож, висящий в чехле на поясе. Воспользоваться им он не успел.