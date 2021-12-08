Компания Pfizer предсказала ежегодную ревакцинацию на протяжении ближайших лет

Pfizer: людям придется делать повторные прививки от COVID-19 в ближайшие несколько лет

Людям придется делать повторные прививки от коронавирусной инфекции как минимум раз в год на протяжении нескольких ближайших лет. Об этом заявил директор британского филиала фармацевтической компании Pfizer Бен Осборн (Ben Osborn), его слова приводит телеканал Sky News.

При этом Осборн отметил, что пока не известно, как часто нужно будет делать ревакцинацию от COVID-19 — раз в полгода или раз в год. «Всех, кто еще не получил дозу прививки или сомневается, стоит ли делать это, я могу лишь призвать ознакомиться с доказательствами [того, что это необходимо]. Это можно сделать прямо в палатах интенсивной терапии и послушать тех, кто там работает», — подчеркнул директор филиала.

Ранее председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери высказался за ограниченные по сроку действия сертификаты о вакцинации, которые становились бы недействительными, если человек вовремя не сделал повторную прививку.