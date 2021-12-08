Информация о замерзающей в своем доме пенсионерке заинтересовала прокуратуру

Прокуратура города Артем в Приморском крае проверит соблюдение жилищных прав 84-летней жительницы региона, замерзающей в своем доме. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Уточняется, что женщина отнесена к категории детей Великой Отечественной войны. Пенсионерка проживает в ненадлежащих условиях в частном жилом доме в селе Ясное Артемовского городского округа. В настоящее время к ней выехали работники прокуратуры города, а также представители администрации округа и служб социальной защиты.

По результатам проверки будет дана оценка деятельности уполномоченных органов по соблюдению прав женщины, в том числе на благоприятные условия проживания и предоставление мер социальной поддержки.

Как рассказал в своем Instagram-аккаунте юрист Максим Чихунов, жилой дом состоит из двух частей, в одной из которой ранее размещался фельдшерско акушерский пункт (ФАП). Однако в селе построили новый ФАП, а с наступлением холодов старый перестали отапливать. Из-за этого пенсионерка вынуждена сама решать вопрос отопления дома. На обогрев дома уходит одна треть пенсии женщины.

В октябре 2021 года десятки домов в Саратове остались без отопления. Причиной стала коммунальная авария. Под отключение отопления попали 55 многоквартирных домов и шесть объектов социальной инфраструктуры.