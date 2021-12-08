Пресс-секретарь Белого дома Псаки: США не планируют эвакуировать американцев из Украины

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала о планах на эвакуацию американцев из Украины, сообщает ТАСС.

По словам Псаки, США не планируют эвакуировать своих граждан. Об этом она заявила журналистам 7 декабря.

Ранее на брифинге по итогам переговоров лидеров США и России Джо Байдена и Владимира Путина советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сказал, что США не считают, что Россия решила напасть на Украину. В Белом доме не видят сигналов, которые свидетельствуют о принятом решении Путина о вторжении, заявил он.

4 декабря американская разведка «обнаружила», что Россия планирует вторжение на территорию Украины, и составила карту предполагаемого наступления по нескольким фронтам. В Кремле опровергли информацию западных СМИ.

