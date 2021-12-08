Шестилетняя девочка пожаловалась Путину на маленькую квартиру

Шестилетняя Вера Иванова написала письмо президенту России Владимиру Путину, попросила его помочь с достройкой дома в Кирове и пожаловалась на маленькую квартиру. Об этом сообщает издание «Бизнес Новости в Кирове».

Квартиру семья Веры купила в 2015 году, когда дом был построен на 80 процентов, однако завершения строительства ждет до сих пор. «Владимир Владимирович! Папа купил дом, когда я была у мамы в животике. Но мы там до сих пор не живем. Мне уже 6 лет. И у меня родился брат. Я люблю играть на пианино. Мы снимаем маленькую квартиру. Его было некуда поставить и [его] отвезли к бабушке, я играю редко. А еще тут нельзя жить моему коту Кексу, он сейчас у деда. Я мечтаю о своем доме и сестренке, помогите, пожалуйста», — написала девочка.

В 2018 году после обращения дольщиков губернатор Игорь Васильев обещал решить вопрос, но найти застройщика не удалось. Не помог даже закон, принятый в 2019 году. Благодаря ему компании, если возьмутся достраивать проблемные дома, смогут получить в аренду без торгов земли, находящиеся не только в муниципальной или региональной, но и в федеральной собственности.

Мама Веры Анастасия Иванова пожаловалась, что другие дома, которые должны были сдать позже, уже достроили. Она отметила, что ключевой проблемой является поиск застройщика, и рассказала, что некоторые жильцы уже готовы достраивать дом своими силами. Дольщики уже неоднократно обращались к региональным и федеральным властям. 24 ноября Анастасия Иванова написала письмо в администрацию президента. Ответ ей придется ждать до 22 января 2022 года.

В государственной инспекции строительного надзора Кировской области объяснили, что конкурсы по поиску нового застройщика проводились, но на них не подавали заявок. Строительство здания может возобновиться не ранее второго квартала 2022 года, при успешном проведении нового конкурса. Завершения стоит ждать не ранее четвертого квартала 2022 года.

Ранее в ноябре генеральный прокурор России Игорь Краснов предложил выдавать обманутым дольщикам жилищные сертификаты с индексируемой номинальной стоимостью. Инициативу должно рассмотреть правительство. По словам Краснова, с начала 2021 года в стране были разрешены проблемы с 387 новостройками, а в правах восстановлены более чем 35 тысяч дольщиков. Однако эта доля все равно остается маленькой — всего 22 процента от общего числа граждан, оставшихся без квартир.