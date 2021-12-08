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Путин выступил за увеличение мегагрантов на научные исследования

Президент Путин: нужно увеличить объем мегагранта и первый этап реализации до 5 лет
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент России Владимир Путин выступил за увеличение объемов мегагрантов на научные исследования, чтобы они привлекали исследователей самого высшего уровня. Он рассказал об этом на встрече с участниками Конгресса молодых ученых в среду, 8 декабря, его цитирует ТАСС.

Он призвал также увеличить сроки реализации проектов в рамках гранта.

Во время встречи один из научных деятелей отметил, что на первоначальном этапе мегагрант составлял порядка пяти миллионов долларов, сейчас он около одного миллиона долларов, а с 2022 года может еще сократиться.

«Миддл-грант (средний — прим. "Ленты.ру") будет», — пошутил в ответ Путин. Затем российский лидер напомнил, что программа мегагрантов работает хорошо, привлечено большое количество исследователей, ученых, лауреатов различных премий, в том числе Нобелевской.

Кроме того, Путин обратил особое внимание на то, что в числе получателей мегагрантов не только российские ученые, но и ученые из США и Европы. «Причем работали они на всей территории РФ, в 36 субъектах РФ, от Дальнего Востока, включая Якутию, до Москвы, Петербурга, Томска, Новосибирска», — отметил глава государства. Путин подчеркнул, что незаметно для него с начальных 150 миллионов рублей размер гранта спустился до 90 миллионов рублей. «Правда, я не слышал, что еще собираются понизить. И срок понизился до трех лет», — сказал Путин.

Он заключил, что нужно увеличить объем мегагранта, чтобы он привлекал исследователей самого высшего уровня. Также президент заявил о необходимости увеличить до пяти лет первый этап реализации проектов в рамках гранта, а на втором этапе добавить еще три года.

Ранее Путин во время встречи с участниками Конгресса молодых ученых анонсировал совместное заседание совета по науке и Госсовета. Он отметил, что подобное совмещение позволит определить задачи на будущее. «Кстати говоря, эта встреча сегодняшняя для меня имеет и практическое значение», — заявил президент.

Марина Совина
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