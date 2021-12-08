Путин выступил за увеличение мегагрантов на научные исследования
Президент России Владимир Путин выступил за увеличение объемов мегагрантов на научные исследования, чтобы они привлекали исследователей самого высшего уровня. Он рассказал об этом на встрече с участниками Конгресса молодых ученых в среду, 8 декабря, его цитирует ТАСС.
Он призвал также увеличить сроки реализации проектов в рамках гранта.
Во время встречи один из научных деятелей отметил, что на первоначальном этапе мегагрант составлял порядка пяти миллионов долларов, сейчас он около одного миллиона долларов, а с 2022 года может еще сократиться.
«Миддл-грант (средний — прим. "Ленты.ру") будет», — пошутил в ответ Путин. Затем российский лидер напомнил, что программа мегагрантов работает хорошо, привлечено большое количество исследователей, ученых, лауреатов различных премий, в том числе Нобелевской.
Кроме того, Путин обратил особое внимание на то, что в числе получателей мегагрантов не только российские ученые, но и ученые из США и Европы. «Причем работали они на всей территории РФ, в 36 субъектах РФ, от Дальнего Востока, включая Якутию, до Москвы, Петербурга, Томска, Новосибирска», — отметил глава государства. Путин подчеркнул, что незаметно для него с начальных 150 миллионов рублей размер гранта спустился до 90 миллионов рублей. «Правда, я не слышал, что еще собираются понизить. И срок понизился до трех лет», — сказал Путин.
Он заключил, что нужно увеличить объем мегагранта, чтобы он привлекал исследователей самого высшего уровня. Также президент заявил о необходимости увеличить до пяти лет первый этап реализации проектов в рамках гранта, а на втором этапе добавить еще три года.
Ранее Путин во время встречи с участниками Конгресса молодых ученых анонсировал совместное заседание совета по науке и Госсовета. Он отметил, что подобное совмещение позволит определить задачи на будущее. «Кстати говоря, эта встреча сегодняшняя для меня имеет и практическое значение», — заявил президент.