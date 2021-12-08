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Путин анонсировал совместное заседание Госсовета и совета по науке

Путин заявил о планах на заседание совета по науке при президенте и госсовета
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Global Look Press

Президент России Владимир Путин анонсировал совместное заседание совета по науке и Госсовета, передает РИА Новости.

Глава государства отметил, что подобное совмещение позволит определить задачи на будущее. «Кстати говоря, эта встреча сегодняшняя для меня имеет и практическое значение», — заявил президент России во время встречи с участниками Конгресса молодых ученых, которая проходит в парке науки и искусства «Сириус».

Ранее Владимир Путин изменил состав президиума Государственного совета России. В новый состав вошли глава Башкирии Радий Хабиров и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

Во время встречи также высказался помощник президента РФ Андрей Фурсенко. По его словам, текущая ситуация в российской науке позволяет использовать дополнительные деньги эффективно, однако так было не всегда.

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Никита Абрамов
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