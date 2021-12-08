Фурсенко заявил о возможности эффективно инвестировать в науку

Текущая ситуация в российской науке позволяет использовать дополнительные деньги эффективно, но так было не всегда. Об на заседании проходящего в парке науки и искусства «Сириус» Конгресса молодых ученых заявил помощник президента РФ Андрей Фурсенко, передает ТАСС.

«Наука, как и образование, у нас недофинансированы. Это означает, что если бы было больше денег, то эти деньги могли бы быть потрачены с достаточной пользой. <…> Мне кажется, что сегодня в науке тот момент, когда можно было бы эффективно потратить большее количество денег, с результативностью, с отдачей», — сказал Фурсенко.

Он отметил, что во многих отраслях есть деньги, которые тратятся неэффективно, и это не обязательно связано с нецелевым использованием. В науке сложилась иная ситуация, но «есть коллеги, которые занимаются не наукой, которые считают, что деньги правильнее было бы отправить по другому адресу или сложить в кубышку», — сообщил он.

По словам Фурсенко, ранее в научной сфере также существовал риск неэффективного использования дополнительных средств. «В 2012 была поставлена задача существенного [увеличения] финансирования науки. Когда мы начали считать, то оказалось, что резко увеличивать не получится. Оказалось, что раздать-то можно, конечно, а раздать с высокой эффективностью — не очень», — отметил он.

Конгресс молодых ученых открылся в среду в парке науки и искусства «Сириус» на одноименной федеральной территории. Форум станет одним из ключевых событий Года науки и технологий в России и ознаменует его завершение. На мероприятии планируется подвести промежуточный итог тому, что уже сделано для научно-технологического развития страны, а также определить приоритетные направления и цели на будущее. Конгресс продлится с 8 по 10 декабря, объединит более трех тысяч человек из разных регионов России: молодых ученых, представителей ведущих научных школ, образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнеров, ярких лидеров отечественной науки, а также победителей конкурсов грантов, студентов и школьников.

Онлайн-трансляции мероприятий будут доступны на YouTube-канале и в социальных сетях Минобрнауки России, Фонда Росконгресс, Года науки и технологий, Российского общества «Знание» и на других площадках. Ознакомиться с деловой программой можно на официальном сайте молодыеученые.годнауки.рф.

