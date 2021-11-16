Путин утвердил изменения состава президимуа Госсовета

Президент России Владимир Путин изменил состав президиума Госудерственного совета России. Сооветствующее распоряжение главы государства опубликовано на портале правовых актов.

Согласно документу, изменения вступают в силу в понедельник, 15 ноября.

В новый состав Госсовета вошли глава Башкирии Радий Хабиров, губернатор Курганской области Вадим Шумков, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, полномочный представитель президента в Уральском Федеральном округе Владимир Якушев и еще семь человек.

Из государственной структуры распоряжением исключены десять человек, среди которых Игорь Кобзев, Михаил Развожаев и Александр Цыбульский.