Минобороны опубликовало проект приказа о служебной тайне из 813 пунктов

Министерство обороны опубликовало проект приказа, в котором перечислены сведения, относящиеся к служебной тайне. В нем оказалось 813 пунктов. Документ появился на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

813 пунктов перечислены в проекте приказа Минобороны о служебной тайне

В документе отмечается, что данные сведения не отнесены к государственной тайне, а также не считаются общедоступными.

Среди перечисленных пунктов есть, например, сведения, которые раскрывают материалы проведенных разбирательств по произошедшим преступлениям и происшествиям, а также материалы разбирательств по фактам гибели военнослужащих.

В списке сведений, составляющих служебную тайну, есть также информация о здоровье военнослужащих и о состоянии солдат-контрактников, которые находятся на лечении по линии психиатрии.

Кроме того, нельзя будет разглашать информацию о количестве перевозимых призывников, пункт их отправки и прибытия. Финансовые нарушения, в которые входят утрата материальных ценностей военнослужащих, также не будут разглашаться.

Отмечается, что перечень вступит в силу с 1 февраля 2022 года. Ранее понятие служебная тайна в сфере обороны узаконил президент России Владимир Путин. Служебную тайну составляет информация, которая в случае ее распространения может навредить мероприятиям в области обороны.