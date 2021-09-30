ФСБ утвердила перечень запрещенных к передаче за границу сведений

ФСБ утвердила перечень информации в области российской военной и военно-технической деятельности, которая не относится к государственной тайне, но в случае передачи которой другим государствам или иностранцам может быть использована против безопасности России. Об этом сообщается на официальном портале нормативных актов. Лица, целенаправленно собирающие такие данные для зарубежных заказчиков, могут быть признаны иностранными агентами.

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Приказ, опубликованный на портале, был разработан в июле этого года. Сведения делятся на военные, не содержащие гостайну, и военно-технические, не содержащие гостайну. Всего в перечень вошло 60 пунктов. В частности, это информация об оценках и прогнозах развития военно-политической и стратегической обстановки, информация о дислокации Вооруженных сил РФ и подразделений силовых структур, а также данные о морально-психологическом климате в российской армии и сведения о методах боевой подготовки военнослужащих.

Также под запретом оказалась информация о результатах научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию и модернизации образцов вооружения и данные о применении для разработки оружия квантовых технологий и искусственного интеллекта.

В список также включены данные о техническом состоянии космических ракет и наземной инфраструктуры, а также планы по их разработке, информация о финансовом состоянии «Роскосмоса» и финансово-экономические прогнозы развития, сведения о проблемах, в том числе финансово-экономических, приводящих к сдерживанию развития космической госкорпорации.

Ранее стало известно, что Минюст исключил из реестра иностранных агентов признанные в РФ экстремистскими Фонд борьбы с коррупцией и Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ) в связи с их ликвидацией. В ведомстве отметили, что это исключительно техническая процедура. Решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным законом «О противодействии экстремистской деятельности» было принято 6 августа.