ФБК исключили из реестра иноагентов

Минюст России исключил ФБК из реестра иностранных агентов в связи с его ликвидацией

Минюст России исключил из реестра иностранных агентов признанные в РФ экстремистскими Фонд борьбы с коррупцией и Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ) в связи с их ликвидацией. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве объяснили, что «это исключительно техническая процедура». При этом в Минюсте напомнили, что в отношении этих организаций 6 августа судом было принято решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным законом «О противодействии экстремистской деятельности».

По данным Следственного комитета России (СКР), не позднее 2014 года основатель ФБК Алексей Навальный создал экстремистское сообщество вел экстремистскую деятельность, направленную на изменение основ конституционного строя и подрыва безопасности и целостности России. 28 сентября против него было возбуждено уголовное дело.

28 сентября в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, был включен проект «ОВД-Инфо». Кроме того, Минюст включил 22 человек в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента. В этот список вошли авторы «Голоса» и «Медиазоны». В список также попал создатель «Медиазоны» Петр Верзилов, а также главный редактор издания Сергей Смирнов. В Минюсте заявили, что реестр иноагентов был пополнен «во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскрыла схему, по которой сотрудники иностранных посольств финансировали деятельность Навального. «Схема такая: зарубежные посольства в России нанимали на работу российских граждан, платили им деньги, а те затем переводили средства соответствующим структурам», — написала она в своем Telegram.

По ее словам, больше всего денег Навальному поступало от сотрудников посольств США и ФРГ. Также в финансировании участвовали работники диппредставительств Канады, Франции, Испании и других стран НАТО. Захарова также заявила, что не знает «специально зарубежные правительства придумали такую форму перевода денег под Навального или это удивительное совпадение чувств нанимателей и нанятых».

