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Захарова раскрыла схему финансирования Навального иностранными посольствами

Захарова заявила, что Навальный получал больше всего денег из США и ФРГ
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Фото: Globallookpress.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскрыла схему, по которой сотрудники иностранных посольств финансировали деятельность Алексея Навального (учредитель ФБК, включенного Минюстом РФ в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признанного экстремистской организацией). О подтверждении данных о финансировании оппозиционера дипломат сообщила в своем Telegram-канале.

«Схема такая: зарубежные посольства в России нанимали на работу российских граждан, платили им деньги, а те затем переводили средства соответствующим структурам», — написала Захарова.

По ее словам, больше всего денег Навальному поступало от сотрудников посольств США и ФРГ. Также в финансировании участвовали работники диппредставительств Канады, Франции, Испании и других стран НАТО.

Захарова также заявила, что не знает «специально зарубежные правительства придумали такую форму перевода денег под Навального или это удивительное совпадение чувств нанимателей и нанятых».

Ранее глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что расследование «Комитета защиты национальных интересов» о причастности сотрудников иностранных посольств к финансированию деятельности Алексея Навального заслуживает пристального внимания компетентных органов. Он подчеркнул, что необходимо выяснить, использовались ли российские граждане в качестве посредников.

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