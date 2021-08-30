Пресс-секретарь Навального уехала из России

Пресс-секретарь основателя ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента и признан экстремистской организацией) Алексея Навального Кира Ярмыш уехала из России. Об этом сообщает ТАСС.

«Она вылетела из России в одно из сопредельных государств», — сказал источник агентства в правоохранительных органах.

16 августа Преображенский суд Москвы приговорил Ярмыш к 1,5 года ограничения свободы, признав ее виновной в призывах к нарушению санитарных норм на несанкционированной акции, прошедшей в Москве в январе.

Уточняется, что адвокат Ярмыш подала апелляцию на решение суда, поэтому приговор не считается вступившим в силу. «Пользуясь тем, что с Ярмыш сняли меру пресечения в виде домашнего ареста, а новых ограничений не наложили до вступления в силу приговора, она вылетела из РФ», — отметил источник. Он добавил, что ей могут ужесточить наказание после рассмотрения апелляции.

Ярмыш нельзя менять место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, посещать места проведения массовых мероприятий и участвовать в них, выезжать за пределы Москвы и области без согласия инспекции. Она должна отмечаться там один раз в месяц.

