Пресс-секретарю Навального вынесли приговор по «санитарному делу»

Преображенский суд Москвы приговорил к 1,5 года ограничения свободы пресс-секретаря Алексея Навального (учредитель ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признанного экстремистской организацией) Киру Ярмыш, признав ее виновной в призывах к нарушению санитарных норм на несанкционированной акции, прошедшей в Москве в январе. Об этом сообщает ТАСС.

Ярмыш нельзя менять место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, посещать места проведения массовых мероприятий и участвовать в них, выезжать за пределы Москвы и области без согласия инспекции. Она должна отмечаться там один раз в месяц.

Прокурор запрашивал для подсудимой по санитарному делу ограничение свободы сроком на два года с запретом на участие в митингах, выходе из дома после 22:00.

Ярмыш обвинили в призывах к участию в несанкционированной акции в январе. Тем самым, по мнению прокуратуры, она нарушила санитарно-эпидемиологические нормы.

