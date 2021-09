ФСБ рассказала о незаконном пересечении госграницы Доброхотовым

Главный редактор издания The Insider (администратор доменного имени признан в России СМИ-иноагентом) Роман Доброхотов незаконно прошел российско-украинскую границу вне пунктов пропуска. Об этом ТАСС сообщили в ФСБ.

В ведомстве отметили, что в связи с незаконным пересечением госграницы против него возбуждено уголовное дело по статье322 УК РФ («Незаконное пересечение государственной границы») . Спецслужбы задокументировали факт совершения преступления в августе 2021 года.

По данным ФСБ, Доброхотов в ночь на 1 августа приехал в село Колещатовка Воронежской области, которое находится на приграничной с Украиной зоне. Оттуда журналист пешком ушел в сторону сопредельного государства, минуя пункты пропуска.

Ранее 30 сентября сообщалось обысках в квартире Доброхотова и его родителей. Сотрудники ФСБ изъяли компьютерную технику.

23 июня Минюст включил издание The Insider в список СМИ-иноагентов. В реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, внесли юридическое лицо The Insider SIA. Как уточнили в министерстве, оно является администратором доменного имени интернет-издания The Insider.