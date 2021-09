Стали известны подробности обысков в квартире главреда The Insider

Стали известны подробности обысков в квартире главного редактора издания The Insider (администратор доменного имени признан в России СМИ-иноагентом) Романа Доброхотова. Как сообщает ТАСС, обыски проходят по делу о незаконном пересечении границы журналистом.

По словам Доброхотова, обыски проводят сотрудники ФСБ. «Следователи изымают всю компьютерную технику из квартир», — заявил журналист.

30 сентября стало известно, что в квартире главреда The Insider, где находятся его жена и дети, начались обыски. Также сообщалось, что обыски проходят и в квартире родителей Доброхотова.

Ранее адвокат Оксана Опаренко рассказала в подробностях об уголовном деле, по которому Доброхотов проходит свидетелем. Нидерландский журналист Макс ван дер Верфф обвинил издание The Insider в клевете после публикации статьи, в которой говорилось, что Минобороны России сливает информацию о Boeing MH17 через него.

28 июля Доброхотов написал в Twitter, что в его квартиру пришли с обыском сотрудники правоохранительных органов. «Стучится полиция. Адвокат не помешал бы», — сообщил журналист. Позднее он подтвердил, что проходит по делу о клевете в качестве свидетеля.

23 июня Минюст включил издание The Insider в список СМИ-иноагентов. В реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, внесли юридическое лицо The Insider SIA. Как уточнили в министерстве, оно является администратором доменного имени интернет-издания The Insider.