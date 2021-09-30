У родителей главреда The Insider начали обыски

Правоохранители пришли с обыском в квартиру родителей главного редактора издания The Insider (администратор доменного имени признан в России СМИ-иноагентом) Романа Доброхотова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Оксану Опаренко.

«В настоящий момент в квартире родителей Доброхотова идет обыск. Пока неясно, по какому делу проходят эти следственные действия», — сказала Опаренко, добавив, что направляется туда.

Также стало известно, что обыски проходят и в квартире главреда The Insider, где сейчас находятся его жена и дети.

Ранее адвокат раскрыла детали уголовного дела, фигурантом которого стал Доброхотов. По словам Опаренко, журналист проходит свидетелем по делу о клевете на голландского журналиста Макса ван дер Верффа.