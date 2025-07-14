Грабитель ворвался в дом туриста на Карибах и выстрелил в него на глазах у его жены

Грабитель ворвался в дом туриста из Канады в Коста-Рике и выстрелил в него

Грабитель ворвался в дом канадского туриста на Карибах и выстрелил в него на глазах у его жены. Подробностями истории поделился портал The Tico Times.

Уточняется, что инцидент произошел в ночь на пятницу, 11 июля, в прибрежном городе Тамариндо в Коста-Рике. Когда 40-летний мужчина по имени Дайер отдыхал в арендованном доме вместе с супругой, внутрь проник злоумышленник.

Первой грабителя увидела жена Дайера. Канадец услышал ее крик и выбежал в коридор, чтобы проверить, что происходит. В этот момент вор несколько раз выстрелил в него, ранив в грудь, голову и спину. Прежде чем скрыться, преступник схватил деньги и телефон.

Представители Агентства судебных расследований оперативно прибыли на место происшествия. Они осмотрели территорию, собрали улики и перевезли тело Дайера в морг для вскрытия. Следователи пока не установили личность подозреваемого.

Ранее турист из США поехал на отдых в Испанию и был найден без признаков жизни в съемной квартире. Полицейские обнаружили, что из помещения пропали все вещи жертвы.

