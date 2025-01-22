Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:35, 22 января 2025Путешествия

Туриста без признаков жизни нашли в ограбленной съемной квартире в Испании

Туриста из США без признаков жизни нашли в ограбленной квартире в Малаге
Алина Черненко

Фото: Bruna Casas / Reuters

Турист из США поехал на отдых в Испанию и был найден без признаков жизни в ограбленной съемной квартире. Подробностями истории поделился портал Sur in English.

80-летний мужчина, имя которого не приводится, во время поездки остановился в центре Малаги. Во вторник, 21 января, его обнаружили бездыханным со следами насилия на теле. Кроме того, из квартиры украли вещи жертвы.

Материалы по теме:
Туристка отправилась в горы, где орудовали маньяки, и пропала. Ее кости нашли через 23 года, но в деле все еще много тайн
Туристка отправилась в горы, где орудовали маньяки, и пропала.Ее кости нашли через 23 года, но в деле все еще много тайн
9 июня 2024
Туристка остановилась в отеле, где часто жили маньяки, и пропала. Почему спустя 10 лет эта история все еще полна загадок?
Туристка остановилась в отеле, где часто жили маньяки, и пропала.Почему спустя 10 лет эта история все еще полна загадок?
28 января 2024

Точные обстоятельства получения туристом травм и ограбления пока неизвестны. Делом занялась группа по расследованию преступлений Национальной полиции.

Ранее ирландского туриста нашли бездыханным в гостинице Таиланда при загадочных обстоятельствах. Он лежал на кровати и держал в руке телефон, подключенный к зарядке.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп призвал Россию завершить СВО

      Трамп заявил, что Россия «помогла» США выиграть Вторую мировую войну

      Количество жертв пожара в отеле на горнолыжном курорте в Турции возросло

      Индия присоединилась к программе Eurodrone

      В российском городе у школьника в руках взорвалась бутылка с неизвестной жидкостью

      Канье Уэста подняли на смех за запуск женской линии одежды Yeezy

      Водоканал заплатит ребенку сотни тысяч рублей из-за открытого люка на улице

      Воздушная засада на пикап ВСУ обернулась «Харьковским дрифтом»

      17-летний юноша попытался спасти упавшую в водопад подругу и поплатился жизнью

      Трамп пригрозил задушить торговлю России в случае отказа от мирной сделки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше