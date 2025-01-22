Туриста без признаков жизни нашли в ограбленной съемной квартире в Испании

Туриста из США без признаков жизни нашли в ограбленной квартире в Малаге

Турист из США поехал на отдых в Испанию и был найден без признаков жизни в ограбленной съемной квартире. Подробностями истории поделился портал Sur in English.

80-летний мужчина, имя которого не приводится, во время поездки остановился в центре Малаги. Во вторник, 21 января, его обнаружили бездыханным со следами насилия на теле. Кроме того, из квартиры украли вещи жертвы.

Точные обстоятельства получения туристом травм и ограбления пока неизвестны. Делом занялась группа по расследованию преступлений Национальной полиции.

Ранее ирландского туриста нашли бездыханным в гостинице Таиланда при загадочных обстоятельствах. Он лежал на кровати и держал в руке телефон, подключенный к зарядке.

