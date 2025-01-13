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20:29, 13 января 2025Путешествия

Туриста нашли бездыханным в гостинице Таиланда при загадочных обстоятельствах

Daily Mail: Ирландца нашли бездыханным в гостиничном номере на острове Ко Тао
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Ирландского туриста нашли бездыханным в гостинице Таиланда при загадочных обстоятельствах. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации таблоида, 21-летнего Робби Кинлана, путешествовавшего по азиатской стране, обнаружил его друг. Утром 9 января он постучался в его номер на острове Ко Тао, однако дверь никто не открыл. Тогда молодой человек обратился к администрации отеля за помощью. Прибывшие на место полицейские взломали дверь.

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Кинлана нашли на кровати, в руке он держал телефон, подключенный к зарядке. Никаких признаков нападения в комнате не было. Для установления причин случившегося врачам потребовалось вскрытие, но ближайшая подходящая больница находилась на материке.

В связи с сильными волнами, доставить его туда не оказалось возможным. Родные Кинлана начали собирать средства, чтобы вернуть его тело обратно в Ирландию.

Ранее испанская туристка решила искупать слона в центре содержания этих диких животных в Таиланде и не выжила. Во время купания слон толкнул хоботом 22-летнюю Бланку Оджангурен и сбил ее с ног.

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