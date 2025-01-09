Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:13, 9 января 2025Путешествия

Туристка решила искупать слона в Таиланде и не выжила

El Mundo: испанская туристка решила искупать слона в Таиланде и не выжила
Алина Черненко

Фото: Shutterstock / Fotodom

Испанская туристка решила искупать слона в центре содержания этих диких животных в Таиланде и не выжила. Подробностями истории поделилось издание El Mundo.

По данным источника, инцидент произошел в пятницу, 3 января, на острове Яо Яй. Во время купания слон толкнул хоботом 22-летнюю Бланку Оджангурен и сбил ее с ног. Пострадавшую сразу же доставили в ближайшую больницу, но спасти девушку не удалось.

Материалы по теме:
«Крича и рыдая, я избивал себя» Турист едва не умер от укуса ядовитого скорпиона в Африке. Его спасением стала русская женщина
«Крича и рыдая, я избивал себя»Турист едва не умер от укуса ядовитого скорпиона в Африке. Его спасением стала русская женщина
22 ноября 2020
«Ощущение, что ты в джунглях» Как российская семья выпустила цирковых слонов на свободу в окрестностях Сочи
«Ощущение, что ты в джунглях»Как российская семья выпустила цирковых слонов на свободу в окрестностях Сочи
19 сентября 2022

Уточняется, что в момент нападения в центре Koh Yao Elephant Care, куда ежедневно приходят десятки посетителей, находилось 18 человек: 10 сотрудников и 8 туристов. После трагедии его пришлось закрыть.

В августе 2024 года в этой же азиатской стране дикий слон вышел из джунглей и перевернул автомобиль туристов. На видео, появившемся в сети, животное приблжается к припаркованной машине и поднимает ее хоботом.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Он обиженный». Член Общественной палаты России оскорбил Алиева. Что об этом сказали в Баку и Кремле?

      Москвичей предупредили об аномальной погоде

      В Калифорнии сгорел дом сына Байдена

      Дженнифер Энистон раскрыла секрет стройности в 55 лет

      Российского подполковника из зоны СВО оставили без пенсионных выплат

      Советник Трампа объяснил важность Гренландии для США

      Объекты украинской ПВО обнаружены в Курской области

      Путин прокомментировал обман не получивших жилье ипотечников из Татарстана

      Российские силовики задержали замдиректора Корпорации развития Курской области Мартьянову

      Западной Европе предсказали очередной скачок цен на газ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше