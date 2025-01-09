Туристка решила искупать слона в Таиланде и не выжила

El Mundo: испанская туристка решила искупать слона в Таиланде и не выжила

Испанская туристка решила искупать слона в центре содержания этих диких животных в Таиланде и не выжила. Подробностями истории поделилось издание El Mundo.

По данным источника, инцидент произошел в пятницу, 3 января, на острове Яо Яй. Во время купания слон толкнул хоботом 22-летнюю Бланку Оджангурен и сбил ее с ног. Пострадавшую сразу же доставили в ближайшую больницу, но спасти девушку не удалось.

Уточняется, что в момент нападения в центре Koh Yao Elephant Care, куда ежедневно приходят десятки посетителей, находилось 18 человек: 10 сотрудников и 8 туристов. После трагедии его пришлось закрыть.

В августе 2024 года в этой же азиатской стране дикий слон вышел из джунглей и перевернул автомобиль туристов. На видео, появившемся в сети, животное приблжается к припаркованной машине и поднимает ее хоботом.