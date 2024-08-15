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19:14, 15 августа 2024Путешествия

Дикий слон перевернул машину туристов в Таиланде и попал на видео

Дикий слон вышел из джунглей и перевернул автомобиль туристов в Таиланде. Животное попало на видео, опубликованное в TikTok.

Инцидент произошел в национальном парке Кхао Яй 11 августа. На записи видно, что слон приблизился к припаркованному автомобилю и стал поднимать его хоботом. После нескольких попыток животное перевернуло машину, оставив на нем значительные повреждения. Ролик стал вирусным в сети, набрав более миллиона просмотров и свыше 30 тысяч лайков.

Как пишет издание Pattaya Mail, группу слонов привлек в район запах еды. Не найдя источника пищи, животные стали исследовать транспортное средство. Смотрители парка быстро вмешались и прогнали слонов обратно в джунгли, а затем помогли владельцу машины перевезти ее в Бангкок.

Ранее путешественница из России чуть не лишилась сумки из-за обезьяны. Макака украла вещи иностранки и забралась на дерево, но полицейские Таиланда смогли перехитрить животное.

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      Мария Борисова
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