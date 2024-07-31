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18:07, 31 июля 2024Путешествия

Полицейские Таиланда перехитрили обезьяну и вернули россиянке украденную сумку

Полицейские вернули россиянке украденную макакой сумку на Пхукете

Фото: Theo Crazzolara / Unsplash

Двое офицеров полиции помогли российской туристке вернуть украденную обезьяной сумку на популярном курорте Таиланда Пхукет. Об этом пишет Khaosod English.

Как сообщает издание, полицейские Супачай Арунчоат и Пхутип Чоттиваттанакорн, которые в свободное от работы время отдыхали на холме возле Горы обезьян, стали случайными свидетелями необычного преступления. Они увидели, как россиянка подошла слишком близко к макаке, после чего животное прыгнуло ей на спину, сняло сумку, в которой лежали телефон, ключ-карта от номера и зарядное устройство, и забралось на дерево.

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Стражи правопорядка предложили россиянке помощь. Им удалось перехитрить макаку, подбросив камень вверх рядом с ней — именно такой способ, по данным источника, используют местные жители, чтобы обезьяны отпускали украденную добычу. После этого животное уронило сумку, и полицейские вернули ее туристке.

В июне австралийскую туристку укусила дикая обезьяна в приюте для животных на Бали. За лечение ей пришлось заплатить 6 тысяч долларов (532 тысячи рублей).

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      Марина Черняк
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