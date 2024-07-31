Полицейские Таиланда перехитрили обезьяну и вернули россиянке украденную сумку

Полицейские вернули россиянке украденную макакой сумку на Пхукете

Двое офицеров полиции помогли российской туристке вернуть украденную обезьяной сумку на популярном курорте Таиланда Пхукет. Об этом пишет Khaosod English.

Как сообщает издание, полицейские Супачай Арунчоат и Пхутип Чоттиваттанакорн, которые в свободное от работы время отдыхали на холме возле Горы обезьян, стали случайными свидетелями необычного преступления. Они увидели, как россиянка подошла слишком близко к макаке, после чего животное прыгнуло ей на спину, сняло сумку, в которой лежали телефон, ключ-карта от номера и зарядное устройство, и забралось на дерево.

Стражи правопорядка предложили россиянке помощь. Им удалось перехитрить макаку, подбросив камень вверх рядом с ней — именно такой способ, по данным источника, используют местные жители, чтобы обезьяны отпускали украденную добычу. После этого животное уронило сумку, и полицейские вернули ее туристке.

В июне австралийскую туристку укусила дикая обезьяна в приюте для животных на Бали. За лечение ей пришлось заплатить 6 тысяч долларов (532 тысячи рублей).

