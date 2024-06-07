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16:23, 7 июня 2024Путешествия

Туристка лишилась полумиллиона рублей после укуса дикой обезьяны на Бали

Daily Mail: туристка лишилась 532 тысяч рублей после укуса обезьяны на Бали

Австралийская туристка лишилась полумиллиона рублей после укуса дикой обезьяны в приюте для животных на Бали. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, Джами Гроувс путешествовала с подругой по индонезийскому острову. Она остановилась у приюта для животных, чтобы сделать фотографию, и была укушена животным. За лечение девушке пришлось заплатить 6 тысяч долларов (532 тысячи рублей).

На кадрах из больницы видно, как Гроувс лежит на кушетке для пациентов, а ее подруга разговаривает с врачом. Она спросила, что будет, если Джами заразится бешенством. Медик ответила, что лечения от этого нет, на что обе девушки отреагировали истерическим смехом. «Простите, это не смешно», — заметила Гроувс в конце ролика.

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      Марк Успенский
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