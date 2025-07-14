Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:35, 14 июля 2025Бывший СССР

Пашинян встретится с Макроном

Пашинян отправился в Париж на встречу с Макроном
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в Париж на официальную встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом со ссылкой на пресс-службу армянского правительства сообщает РИА Новости.

«Пашинян из Брюсселя отбыл с рабочим визитом во Францию. Сегодня в Елисейском дворце запланирована встреча премьер-министра Никола Пашиняна с президентом Франции Эммануэлем Макроном», — указали в кабмине Армении.

Ранее Пашинян пригласил Макрона посетить Армению. По словам армянского премьера, сотрудничество между Парижем и Ереваном охватывают области искусственного интеллекта, борьбы с изменением климата и защиты биоразнообразия. Кроме того, Пашинян поблагодарил Францию за поддержку в установлении мира на Южном Кавказе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп сделал жесткое заявление по России

    В России отреагировали на стрельбу из HIMARS в Эстонии

    В Союзе биатлонистов России объяснили нехватку патронов

    Внучка Грейс Келли повторила ее образ 71-летней давности

    Тигр съел пожилого мужчину

    Военный оценил угрозу от новых американских ракет у ВСУ

    Трампу сделали предупреждение из-за угроз в адрес России

    Губернатор высказался о защите Финского залива после стрельбы Эстонии из HIMARS на учениях

    Раскрыто число помогающих родителям с отпуском россиян

    Пожилого туриста повалили на землю и ограбили на курорте вечеринок в Европе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости