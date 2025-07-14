Пашинян встретится с Макроном

Пашинян отправился в Париж на встречу с Макроном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в Париж на официальную встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом со ссылкой на пресс-службу армянского правительства сообщает РИА Новости.

«Пашинян из Брюсселя отбыл с рабочим визитом во Францию. Сегодня в Елисейском дворце запланирована встреча премьер-министра Никола Пашиняна с президентом Франции Эммануэлем Макроном», — указали в кабмине Армении.

Ранее Пашинян пригласил Макрона посетить Армению. По словам армянского премьера, сотрудничество между Парижем и Ереваном охватывают области искусственного интеллекта, борьбы с изменением климата и защиты биоразнообразия. Кроме того, Пашинян поблагодарил Францию за поддержку в установлении мира на Южном Кавказе.