В Кремле объяснили решение засекретить закупки Росгвардии и ФСО

Дмитрий Песков: Росгвардия и ФСО имеют дело с гостайной, поэтому их закупки засекречены

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил решение засекретить закупки Росгвардии и Федеральной службы охраны (ФСО) тем, что деятельность ведомств связана с гостайной. Его слова передает ТАСС.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому с 2022 года Росгвардия и ФСО должны будут проводить свои тендеры закрытым способом.

Согласно документу, размещенному на официальном портале правовой информации, с 1 января 2022 года ведомства и подконтрольные им учреждения и предприятия смогут не раскрывать данные о своих закупках. Также засекреченными останутся госзакупки Минобороны и Службы внешней разведки.

В 2019 году Росгвардия просила разрешить ей не раскрывать закупки «для унификации подхода». От ФСО поступила аналогичная просьба из-за «террористической угрозы».