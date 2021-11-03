Правительство засекретит закупки Росгвардии и ФСО

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому с 2022 года Росгвардия и Федеральная служба охраны (ФСО) с 2022 года должны будут проводить свои тендеры закрытым способом. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, с 1 января 2022 года ведомства и подконтрольные им учреждения и предприятия смогут не раскрывать данные о своих закупках. Также засекреченными останутся госзакупки Минобороны, Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Службы внешней разведки.

О том, что Минфин хочет засекретить данные о госзакупках Росгвардии и ФСО, а также «Роскосмоса», сообщалось в прошлом году. Это следовало из доработанного ведомством законопроекта в рамках реформы контрактной системы.

В 2019 году Росгвардия просила разрешить ей не раскрывать закупки «для унификации подхода». От ФСО поступила аналогичная просьба из-за «террористической угрозы». «Роскосмос» также выразил желание не раскрывать закупки в ракетно-космической отрасли, чтобы исключить риск утечек и в рамках борьбы с санкциями.