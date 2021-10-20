Российскую полицию вооружили новым пистолетом

МВД России приняло на вооружение пистолет Лебедева после 70 лет использования Макарова

Министерство внутренних дел России приняло на вооружение новый компактный пистолет Лебедева (ПЛК), пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как уточнили в полиции, оружие должно заменить «морально устаревший» пистолет Макарова (ПМ) советской разработки после 70 лет его использования. «МВД по итогам государственных испытаний приняло на вооружение новый пистолет ПЛК», — уточнил источник.

Компактный пистолет Лебедева разработан концерном «Калашников». От базовой версии он отличается уменьшенной массой, высотой и длиной. В оружие можно вставить патроны девять на 19 миллиметров. Емкость магазина — 14 патронов. По словам источника, оружие подходит для скрытого ношения.

Пистолет Макарова, которым сейчас вооружена полиция в России, был разработан в 1948 году. Его приняли на вооружение около 70 лет назад. Как считают эксперты, он перестал отвечать ряду современных требований и вызывает вопросы в отношении точности и мощности. У силовиков на сегодняшний день насчитывается около 100 тысяч таких пистолетов.

В мае новейший модульный пистолет Лебедева МПЛ и его модификация МПЛ-1 были приняты на вооружение Росгвардией.