Российскую полицию вооружили новым пистолетом

Министерство внутренних дел России приняло на вооружение новый компактный пистолет Лебедева (ПЛК), пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Как уточнили в полиции, оружие должно заменить «морально устаревший» пистолет Макарова (ПМ) советской разработки после 70 лет его использования. «МВД по итогам государственных испытаний приняло на вооружение новый пистолет ПЛК», — уточнил источник.
Компактный пистолет Лебедева разработан концерном «Калашников». От базовой версии он отличается уменьшенной массой, высотой и длиной. В оружие можно вставить патроны девять на 19 миллиметров. Емкость магазина — 14 патронов. По словам источника, оружие подходит для скрытого ношения.
Пистолет Макарова, которым сейчас вооружена полиция в России, был разработан в 1948 году. Его приняли на вооружение около 70 лет назад. Как считают эксперты, он перестал отвечать ряду современных требований и вызывает вопросы в отношении точности и мощности. У силовиков на сегодняшний день насчитывается около 100 тысяч таких пистолетов.
В мае новейший модульный пистолет Лебедева МПЛ и его модификация МПЛ-1 были приняты на вооружение Росгвардией.