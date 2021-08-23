Названа замена пистолету Макарова в полиции

Концерн «Калашников» и МВД готовят контракт для замены пистолета Макарова на ПЛК

Группа компаний «Калашников» поставит для нужд МВД РФ новый пистолет Лебедева компактный (ПЛК). Новинка заменит пистолеты Макарова (ПМ), используемые полицией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Калашникова».

Подробности соглашения пока не названы. Сейчас завершается опытная эксплуатация ПЛК в Министерстве внутренних дел. «Калашников» и МВД готовятся к заключению контракта, отметили в компании. Также неизвестно, какое количество ПЛК закажет МВД.

Сейчас в силовых структурах России числится около ста тысяч ПМ. «Калашников» сообщает, что новинкой также заинтересовались военные, но о конкретных соглашениях говорить рано.

Пистолет Лебедева разработан группой конструкторов «Калашникова» в инициативном порядке. Работу над потенциальной заменой ПМ начали в 2014 году, а на форуме «Армия-2015» представили первую модель — ПЛ-14. Отличием пистолета от предшественников является проработанная эргономика и баланс, просчитанный с учетом биомеханики человека. Это позволяет сделать отдачу после выстрела комфортней, обеспечив быстрое возвращение на линию прицеливания.

ПЛК является укороченной версией базовой модели. Длина компактного пистолета составляет 180 миллиметров, а масса без магазина — 710 граммов. ПЛК получил укороченный магазин на 14 патронов.

