В России раскрыли схему по раздуванию бюджета через госзакупки

Аналитический центр (АЦ) при правительстве России по заказу Минфина изучил проблему слишком частого расторжения контрактов, заключенных через систему госзакупок, и предположил, что речь идет о схеме по раздуванию бюджета. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
В 2017-2019 годах в среднем расторгли 19 процентов всех заключенных соглашений по закону о контрактной системе. Это значительно больше, чем, к примеру, в госкомпаниях, где в тот же период срывались 11 процентов договоренностей.
Ранее считалось, что проблема связана с самоуправством чиновников, но, как выяснили в АЦ, скорее всего, речь идет о сговоре. Контракты, как правило, заключаются с одним поставщиком, причем тот не оспаривает разрыв сделки. К этому моменту чиновники уже получают средства для исполнения договора, и могут тратить их на другие цели.
В 2019-2020 годах 61-63 процента из расторгнутых госконтрактов заключались с единственным поставщиком, в том числе 21-25 процента с госмонополиями. При этом часто они содержали рамочные условия, чтобы в момент подписания договора точный объем услуг определить было невозможно. Нередко заказываются услуги в объеме на 30-50 процентов больше необходимого.
Что характерно, победитель тендера оказывается готов к срыву сделки без возмещения материального ущерба. Это, по мнению экспертов, свидетельствует о негласных договоренностях. При этом изначально АЦ проверял другую гипотезу. Считалось, что чиновники пытаются не допустить до торгов «чужие» компании, однако оказалось, что в одностороннем порядке расторгаются лишь 2 процента договоров. Остальные 98 процентов расторгались по соглашению сторон. Связи между вероятностью расторжения госконтракта и количеством участников в конкурентных госзакупках найти не удалось.
Ранее сообщалось, что правительство России хочет закрыть возможность обхода условий импортозамещения в госзакупках. Требование обосновать происхождение товара или услуги хотят прописать и на случай закупок у единственного поставщика.