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В России закроют лазейку для иностранной продукции

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Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Правительство России собирается распространить требования по импортозамещению в госзаказе на случай, когда закупка проводится у единственного поставщика. Вопросы остаются только по процедуре одобрения закупки. Об этом со ссылкой на источники пишет «Коммерсантъ».

В настоящее время единственный поставщик может свободно продавать иностранную продукцию. Если поправки примут, то такую возможность закроют — компании придется доказывать отсутствие отечественных аналогов.

На закупки у единственного заказчика, по оценкам Минэкономразвития, приходится до половины всего госзаказа, и эта доля растет. Таким образом, норму могли использовать в качестве лазейки для иностранной продукции.

Минфин предложил включать в нормативные акты, необходимые для заключения контракта, сведения о стране происхождения товаров. Если они произведены за рубежом, то поставщику надо будет обосновать невозможность поставок из России. Кроме того, ведомство хотело бы обоснования этих утверждений со стороны Минпромторга.

Документ согласовали Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Минпромторг и Минюст. Государственно-правовое управление (ГПУ) концептуально поддержало законопроект, но указало на необходимость доработки. В частности, ведомство считает избыточным указание о стране происхождения товара в предложении об определении единственного поставщика. Глава ГПУ Лариса Брычева отметила, что всю информацию достаточно указать в заключении Минпромторга.

По сути, речь идет о новом ужесточении протекционистской политики. В прошлом году от госзаказчиков уже потребовали выполнять требования по минимуму закупок российской продукции. Такие действия вызвали недовольство Евросоюза, который собрался инициировать по этому поводу торговый спор в рамках Всемирной торговой ассоциации.

Российская сторона не видит нарушений, поскольку изначально в договоре с ВТО был прописан пункт, подразумевающей ограничения. Кроме того, США продолжают блокировать работу организации, а даже если ВТО примет какое-то решение, его обжалование затянется на неопределенный срок из-за отсутствия судей.

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