В Госдуму внесли законопроект о заключении срочниками контрактов с ФСБ

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому военнослужащие-срочники смогут заключать во время службы по призыву контракт с ФСБ России. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, пишет РИА Новости.

По словам депутата, авторы законопроекта учли сложившуюся практику, когда солдатам, которые накопили опыт и добились успехов в воинской специальности, предлагают еще в период прохождения службы заключить контракт.

«Такая практика существует и успешно себя зарекомендовала как в Вооруженных силах РФ, так и в спасательных формированиях МЧС, войсках Росгвардии, а также в Службе внешней разведки и Федеральной службе охраны», — добавил Пискарев.

Кроме того, такая мера позволит укрепить и расширить источники пополнения органов безопасности молодыми перспективными специалистами, заключил глава комитета по безопасности и противодействию коррупции.

Ранее в правозащитной организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга» решили прекратить работу с военнослужащими, в том числе срочниками, из-за некоторых пунктов приказа ФСБ о списке данных, сбор которых может быть угрозой национальной безопасности страны.