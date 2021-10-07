«Солдатские матери» объяснили прекращение работы со срочниками из-за приказа ФСБ

30 сентября 2021 года Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала приказ об утверждении перечня сведений в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации, за сбор и распространение которых может грозить ответственность. Документ включает 60 пунктов, затрагивающих деятельность вооруженных сил и Роскосмоса.

Согласно перечню, против безопасности России могут быть использованы сведения о закупках товаров, работ, услуг для нужд войск, воинских формирований и органов, в том числе сведения о единственных поставщиках товаров, работ, услуг; о соблюдении законности и морально-психологическом климате в войсках, воинских формированиях и органах; сведения о деятельности войск, воинских формирований и органов, имеющие ограничения для публикации в средствах массовой информации; сведения о ходе и результатах рассмотрения сообщений о преступлениях и предварительного расследования, которые производятся следователями органов федеральной службы безопасности и военных следственных органов и т. д.

Как отмечается в заявлении на официальном сайте «Солдатских матерей Санкт-Петербурга», принятый перечень накладывает серьезные ограничения на работу организации.

«На протяжении 30 лет мы работаем в сфере защиты прав призывников и военнослужащих, всеми силами стараемся делать армию гуманнее, помогая военнослужащим в решении их проблем, порой слишком серьезных, ценой которых может быть человеческая жизнь. Государство выбрало иной путь дальнейшего развития, а общество оказалось запугано и вынуждено приспосабливаться, ища легкие пути», — сообщается в тексте.