«Солдатские матери» объяснили прекращение работы со срочниками из-за приказа ФСБ

В правозащитной организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга» решили прекратить работу с военнослужащими, в том числе срочниками, из-за ряда пунктов приказа Федеральной службы безопасности (ФСБ) о списке данных, сбор которых может быть угрозой национальной безопасности страны, объяснила «Ленте.ру» председатель организации Оксана Парамонова. Они касаются «состояния законности в вооруженных силах» и другой информации, которую могли бы получить правозащитники.
30 сентября 2021 года Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала приказ об утверждении перечня сведений в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации, за сбор и распространение которых может грозить ответственность. Документ включает 60 пунктов, затрагивающих деятельность вооруженных сил и Роскосмоса.
Согласно перечню, против безопасности России могут быть использованы сведения о закупках товаров, работ, услуг для нужд войск, воинских формирований и органов, в том числе сведения о единственных поставщиках товаров, работ, услуг; о соблюдении законности и морально-психологическом климате в войсках, воинских формированиях и органах; сведения о деятельности войск, воинских формирований и органов, имеющие ограничения для публикации в средствах массовой информации; сведения о ходе и результатах рассмотрения сообщений о преступлениях и предварительного расследования, которые производятся следователями органов федеральной службы безопасности и военных следственных органов и т. д.
Как отмечается в заявлении на официальном сайте «Солдатских матерей Санкт-Петербурга», принятый перечень накладывает серьезные ограничения на работу организации.
«На протяжении 30 лет мы работаем в сфере защиты прав призывников и военнослужащих, всеми силами стараемся делать армию гуманнее, помогая военнослужащим в решении их проблем, порой слишком серьезных, ценой которых может быть человеческая жизнь. Государство выбрало иной путь дальнейшего развития, а общество оказалось запугано и вынуждено приспосабливаться, ища легкие пути», — сообщается в тексте.
«Кроме того, [это] пункты, касающиеся морально-психологического состояния военнослужащих, состояния их здоровья. С этим мы также работали в ежедневном режиме, принимая обращения из армии и в ряде случаев придавая их гласности с целью повлиять на улучшение ситуации», — объяснила Парамонова.
Она также отметила, что социально-бытовые условия прохождения службы в рядах армии являются частым поводом для обращения в организацию «Солдатские матери Санкт-Петербурга».
«Наши действия чаще всего состояли в том, чтобы направить в надзорные структуры обращения от родителей военнослужащих, например, по поводу рваной формы или берцев плохого качества, питания, соблюдения санитарных норм и так далее», — добавила Парамонова
Отдельно она подчеркнула еще один пункт приказа ФСБ, который касается преступлений в вооруженных силах России. По словам Парамоновой, организация помогала семьям расследовать подобные случаи, собирать доказательства, а также представляли интересы пострадавших военных в судах.
Председатель организации отметила, что они прекращают вести ту часть работы, которая связана с помощью военнослужащим. Однако организация продолжит принимать различные обращения.
О прекращении работы правозащитной организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга» в связи с приказом ФСБ о списке данных, сбор которых может быть угрозой национальной безопасности страны, стало известно 6 октября. Правозащитники допустили, что смогут продолжить помогать по методической части, а также выразили надежду на то, что смогут вернуться к своей деятельности в ближайшие годы.