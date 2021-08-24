Стало известно о дедовщине в части найденного погибшим российского срочника

В части, где служил погибший воронежский срочник Алексей Руди, могла быть дедовщина. Об этом рассказал юрист Комитета солдатских матерей Александр Латынин, передает Daily Storm.

По словам Латынина, у данной части, расположенной в Рязанской области, была плохая репутация, и Комитет работал с ней: один из военнослужащих обижал сослуживцев, из-за чего пришлось общаться и с его родителями, и с замполитом. «Они накинулись на меня, что я хочу посадить их сына. Я же пояснил, что хочу предостеречь, что в армии драться нельзя, вымогать денежные средства тоже нельзя», — сказал юрист.

Спустя время военный, с которым проводилась беседа, снова допустил неуставные отношения, но дело «замяли». Позднее замполит отправил все материалы на солдата следствию, и военнослужащего осудили. «Поэтому дедовщина есть, но воинскими частями она постоянно скрывается», — заключил Латынин.

Он предположил, что к Руди плохо относились сослуживцы, он чувствовал безразличие командования к ситуации и отсутствие поддержки родителей.

Юрист добавил, что большую роль играет работа с психологом, но в данной части к такому специалисту сложно попасть.

О гибели Алексея Руди стало известно 23 августа. Родители узнали об этом от командира части. Отец считает, что срочника убили из-за дедовщины. Предпосылок к самоубийству у молодого человека не было. Мать солдата рассказала, что их последний разговор длился всего 19 секунд, на фоне она слышала много посторонних голосов. Сын пообещал ей перезвонить на следующий день, но этого не произошло. По словам женщины, Руди не жаловался на условия службы.