Родственники найденного мертвым российского солдата заявили о его убийстве

В Рязанской области найден повешенным солдат-срочник из Воронежа. Родители заявили, что их сына убили. Об этом в понедельник, 23 августа, сообщают «Вести Воронеж».

По последним данным, 22 августа родители уроженца Воронежской области Алексея Руди узнали о его смерти от командира части. Отец солдата полагает, что причиной убийства стала дедовщина и распущенность командования: сын звонил ему ночью, находясь в наряде. При этом никаких предпосылок для сведения счетов с жизнью у молодого человека, служившего в воздушно-десантных войсках России, не было.

По словам отца, сын стремился в армию и хотел остаться служить по контракту, чтобы сделать военную карьеру. Он находился в хорошем расположении духа и был абсолютно адекватен. Армейский психолог, работавший с солдатами, также не замечал каких-то тревожных сигналов в поведении Руди. По словам родителей, тело погибшего отправлено на экспертизу.

22 июля сообщалось, что в воинской части Подмосковья солдат, служащий по контракту, также покончил с собой.