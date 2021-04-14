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Солдат-орденоносец закопал свидетельства военных преступлений в собственном саду

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Фото: Sandra Sanders / Reuters

Полиция заподозрила бывшего австралийского солдата-орденоносца в том, что он закопал свидетельства военных преступлений в собственном саду. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

Речь идет о Бенджамине Робертс-Смите, который в 2011 году был удостоен высшей военной награды — Креста Виктории. Полиция подозревает, что Робертс-Смит закопал на заднем дворе детский ланч-бокс с USB-флешкой внутри. На устройстве якобы хранились засекреченные данные, включая отчеты миссии спецназа в южном Афганистане, а также видеозаписи и фотографии, сделанные беспилотниками.

Кроме того, по версии следствия, Робертс-Смит угрожал людям, которые собирались давать против него показания по делу о военных преступлениях. Сам бывший военнослужащий все обвинения отрицает.

Ранее стало известно, что элитные военные Австралии убивали афганцев на церемонии посвящения в спецназ. В докладе представителя Минобороны генерал-майора юстиции Пола Бреретона (Paul Brereton) отмечается, что в период с 2009-го по 2013 год командиры патрулей приказывали новобранцам убивать афганцев, чтобы они таким образом прошли «крещение кровью». Жертвами оказывались военнопленные, крестьяне и гражданские.

В течение всего трех недель после публикации изобличающего доклада сразу девять австралийских солдат покончили с собой

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