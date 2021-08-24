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Мать найденного мертвым российского солдата рассказала об их последнем разговоре

Мать погибшего под Рязанью срочника из Воронежа рассказала о последнем разговоре с ним
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Кадр: Вести. Воронеж

Мать солдата-срочника Алексея Руди из Воронежа, которого нашли мертвым в лесу за территорией части в Рязанской области, рассказала о последнем разговоре с ним. Об этом сообщают «Вести Воронеж».

По словам женщины, беседа длилась всего 19 секунд, на фоне слышалось много посторонних голосов. Руди обещал перезвонить матери на следующий день, но этого не произошло.

Россиянка добавила, что ее сын не жаловался на условия службы. Он рассказывал, что ему очень нравится высота и прыжки с парашютом — он служил в ВДВ.

23 августа стало известно, что в Рязанской области нашли погибшего солдата-срочника из Воронежа, стало известно 23 августа. Родители Алексея Руди узнали о смерти сына от командира части. Отец полагает, что произошло убийство, причиной которого стала дедовщина и распущенность. Родственники также утверждают, что предпосылок к самоубийству у молодого человека не было.

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