«Солдатские матери» прекратят работу с военнослужащими из-за приказа ФСБ

Правозащитная организация «Солдатские матери Санкт-Петербурга» прекратит работу с военнослужащими в связи с появлением приказа Федеральной службы безопасности (ФСБ) о списке данных, сбор которых может быть угрозой национальной безопасности страны. Соответствующее заявление организация опубликовала на своем сайте.

По данным РБК, речь идет о направлении, которое касается не только контрактников, но и призывников. Вместе с тем в организации допустили, что смогут продолжить помогать «только в методической части». «А все, что касается призывников, а также альтернативной гражданской службы, — это наши второе и третье направления, в этом мы в ближайшее будем работать без каких-либо ограничений», — уточнили в «Солдатских матерях».

В организации выразили надежду, что в ближайшие годы смогут восстановить данную деятельность, а в России «наметится обратная тенденция».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что с Кремлем не согласовывали данные, за передачу которых в другие страны можно стать иноагентом, так как перечень не требует согласования с главой государства. Соответствующий вопрос необходимо переадресовать ФСБ, отметил он.

