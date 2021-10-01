В Кремле переадресовали в ФСБ вопрос об иноагентах

Песков: с Кремлем не согласовывали данные, за передачу которых можно стать иноагентом

ФСБ не согласовывала с Кремлем данные, за передачу которых в другие страны можно стать иноагентом. Этот перечень не требует согласования с главой государства. Соответствующий вопрос необходимо переадресовать сотрудникам ФСБ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Кроме того, представитель Кремля не стал комментировать угрозы свободе слова в России в связи с данным перечнем. По его словам, необходимо «смотреть правопримененческую сторону и оценивать каждый конкретный случай, если таковые будут иметь место».

Уточняется, что соответствующий список состоит из 60 пунктов. В него, в частности, попали данные об оценках и прогнозах развития военно-политической и стратегической обстановки, информация о дислокации Вооруженных сил России и подразделений силовых структур, сведения о морально-психологическом климате в российской армии, а также о методах боевой подготовки военнослужащих.

Помимо этого, в перечень вошла информация о результатах научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию и модернизации образцов вооружения, военной и спецтехники, сведения о создании нового оружия, а также информация о работе центров государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак.