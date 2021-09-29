Срочник опроверг существование дедовщины в части с двумя умершими солдатами

Военнослужащий исключил дедовщину в свердловской воинской части, где погибли два солдата

В воинской части в Свердловской области, где за два дня погибли два солдата, не было дедовщины. Об этом заявил россиянин, который служил в части, сообщает «Говорит Москва».

По его словам, в войсковой части 93401 РВСН офицеры хорошо относились к своим подчиненным.

Как отметила член комитета солдатских матерей Верхних Салд и Нижних Салд Светлана Левашова, солдаты части не жаловались на нарушения во время службы.

«Мы очень часто посещаем все части в дивизии. Дедовщины в полках нет. У ребят есть наши телефоны. Часть на хорошем счету», — заявила Левашова.

Она добавила, что погибшие солдаты были открытыми людьми и ничего не скрывали. Кроме того, россиянка не заметила между ними напряженных отношений.

О смерти второго за два дня солдата в воинской части Свердловской области стало известно в среду, 29 сентября. 19-летний повар покончил собой.

Также был найден мертвым солдат-срочник — он погиб от поражения электрическим током. Как сообщили «Ленте.ру» в Центральном военном округе, смерть военнослужащего наступила в результате несчастного случая — его тело было обнаружено под опорой ЛЭП.