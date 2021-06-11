Путин узаконил служебную тайну в оборонной сфере

В области обороны России появилось понятие служебной тайны. Соответствующий законопроект подписал в пятницу президент России Владимир Путин. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

«Предлагается информацию, образующуюся при реализации мероприятий в области обороны, не составляющую государственную тайну и не являющуюся общедоступной, отнести на законодательном уровне к категории конфиденциальной», — говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что служебную тайну составляет информация, которая, в случае ее распространения, может навредить мероприятиям в области обороны. В пояснении уточнялось, что в СМИ периодически появляется информация, которая касается разработки вооружения и военной техники, финансового состояния, а также хозяйственной деятельности.

За разглашение служебной тайны граждане России могут получить административное наказание в виде штрафа. Военнослужащих при нарушении закона будут наказывать согласно дисциплинарному уставу Вооруженных сил Российской Федерации.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что нынешнее состояние военкоматов в стране оставляет желать лучшего. В связи с этим он объявил о модернизации военных комиссариатов.