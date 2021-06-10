Президент России Владимир Путин присвоил звание генерала армии первому замглавы ФСБ Сергею Королеву. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в спецслужбе.

По его словам, глава государства подписал закрытый указ в начале июня. Генералом армии в ФСБ до сих пор являлся только директор ведомства Александр Бортников. Также звание генерала армии имеет предшественник Королева на должности первого замдиректора ФСБ Сергей Смирнов, освобожденный от должности в октябре 2020 года.

Королев стал первым заместителем главы спецслужбы в феврале 2021 года. Прежде он возглавлял Службу экономической безопасности (СЭБ) ФСБ и управление собственной безопасности ФСБ. Под началом Королева подчиненные провели ряд громких спецопераций по делам губернаторов Кировской области Никиты Белых, Коми Вячеслава Гайзера и Сахалинской области Александра Хорошавина. Также они вели оперативное сопровождение уголовных дел генерала МВД Дениса Сугробова и миллиардера Дмитрия Михальченко.