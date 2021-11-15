Путин отменил указ Ельцина

Президент России Владимир Путин отменил указ Бориса Ельцина о приравнивании территорий Карелии к районам Крайнего Севера. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно размещенному документу, с 1 января 2022 года отменяется указ от 20 декабря 1993 года, которым отдельные районы Карелии были приравнены к условиям проживания на Крайнем Севере. Это было сделано в рамках изменений в Стратегии развития Арктической зоны.

Кроме того, из соответствующего списка удалили Коми, Бурятию и Коми-Пермяцкий автономный округ Пермского края.

Ранее российский лидер подписал указ об утверждении основ государственной политики в сфере стратегического планирования в стране. Речь идет о совокупности мер, которые направлены на определение с учетом национальных интересов долгосрочных целей социально-экономического развития.